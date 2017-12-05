МИД: американское посольство затягивает выдачу виз экипажам «Аэрофлота» и спортсменам

Министерство иностранных дел России объявило, что американское посольство массово затягивает выдачу виз экипажам «Аэрофлота» и российским спортсменам.

По данным российского ведомства, у спортсменов возникли серьезные проблемы, «что сильно похоже на преднамеренную дискриминацию наших атлетов и противоречит обязательствам американцев, взятым, когда они вызвались проводить состязания у себя».

При этом в МИДе поприветствовали планы посольства США возобновить выдачу виз в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. «Ведь одним из основных обоснований их деятельности всегда была выдача виз. Иначе зачем они нужны?» — заметили во внешнеполитическом ведомстве.

«Напомним, что Россия еще в 2011 году предлагала США отказаться от виз для взаимных краткосрочных поездок. Ответа по-прежнему нет», — подытожили в МИДе.