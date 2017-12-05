Давайте мы вас переселим в город мечты? Партнерская игра

МИД: американское посольство затягивает выдачу виз экипажам «Аэрофлота» и спортсменам

МИД РФ
08:04, 5 декабря 2017
Надежный источник

Министерство иностранных дел России объявило, что американское посольство массово затягивает выдачу виз экипажам «Аэрофлота» и российским спортсменам.

По данным российского ведомства, у спортсменов возникли серьезные проблемы, «что сильно похоже на преднамеренную дискриминацию наших атлетов и противоречит обязательствам американцев, взятым, когда они вызвались проводить состязания у себя».

При этом в МИДе поприветствовали планы посольства США возобновить выдачу виз в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. «Ведь одним из основных обоснований их деятельности всегда была выдача виз. Иначе зачем они нужны?» — заметили во внешнеполитическом ведомстве.

«Напомним, что Россия еще в 2011 году предлагала США отказаться от виз для взаимных краткосрочных поездок. Ответа по-прежнему нет», — подытожили в МИДе.

Разумеется, это дело властей США, как они выдают свои визы и кого к себе пускают. Мы никуда напрашиваться не собираемся. Но действиями в визовой сфере в Вашингтоне наглядно демонстрируют, как относятся к контактам между людьми.

МИД РФ
В августе 2017 года посольство США ограничило выдачу виз в России в ответ на решение Москвы сократить количество американского персонала. В России заявили, что сокращение было призвано уравнять количество работников в посольствах обеих стран.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме