К отцу одиннадцатиклассника из Улан-Удэ, заявившего о нарушении на школьных выборах, пришла полиция. Он обвинил учителей в давлении на сына

К Баиру Цыдендамбаеву, отцу одиннадцатиклассника из Улан-Удэ, рассказавшего о нарушении на выборах президента школы, пришла полиция. По словам участкового, заявление на Цыдендамбаева-старшего подала одна из учительниц его сына, сообщает «Сибирь.Реалии».

В начале октября ученик 11 класса школы № 25 в Улан-Удэ Андрей Цыдендамбаев выложил на YouTube ролик про нарушения на выборах школьного президента. По словам Цыдендамбаева, изначально в них участвовали два кандидата, но во время голосования в бюллетени от руки была вписана фамилия третьего — он в итоге и победил.

В школе № 25 объяснили, что не заметили заявление третьего кандидата в президенты и поэтому решили внести его фамилию в бюллетени уже после начала голосования. По словам учителя истории и обществознания Марины Гатаповой, школа признала ошибку в организации выборов, но отрицает, что их результаты были подтасованы.

Ролик Андрея Цыдендамбаева привлек внимание сначала местных, а потом и федеральных СМИ. Парень признался, что из-за резонансного видео его едва не исключили из школы. Его отец Баир Цыдендамбаев добавил, что директор и учителя стали настраивать других детей против его сына. «Никто ведь не заступился, ни один! Был, правда, один физрук, который руку пожал в коридорчике», — написал Баир Цыдендамбаев во «ВКонтакте».

4 декабря к нему домой пришел участковый. Он объяснил свой визит заявлением учительницы из школы № 25, но не сообщил ни ее имени, ни суть ее претензий.