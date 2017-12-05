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Главного эксперта-криминалиста МВД заподозрили в мошенничестве

Интерфакс
12:15, 5 декабря 2017
Надежный источник

Главный эксперт-криминалист МВД генерал-лейтенант Петр Гришин и его заместитель полковник Олег Мазур подозреваются в мошенничестве при закупках оборудования.

Как объявила официальный представитель ведомства Ирина Волк, Гришина и Мазура подозревают в злоупотреблениями при государственных закупках оборудования для нужд Экспертно-криминалистического центра МВД.

По версии следствия, они обеспечили заключение государственных контрактов по завышенной цене с подконтрольными их знакомому компаниями. Ущерб составил более 80 миллионов рублей.

У Гришина и Мазура проводятся обыски на работе и по месту жительства.

Гришин ранее подал рапорт об освобождении от занимаемой должности, заявила официальный представитель МВД, не уточнив, когда именно это произошло.

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