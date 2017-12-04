В столице Йемена взорвали дом бывшего президента Абдуллы Салеха. Он погиб
В столице Йемена Сане погиб бывший президент страны Абдулла Салех, сообщается в твиттере местного англоязычного издания Yemen Post News. В твиттере также опубликована фотография, на которой, как утверждает издание, изображен труп Салеха с травмой головы.
По данным Reuters, дом Салеха взорвали хуситы. Китайские СМИ со ссылкой на агентство «Синьхуа» пишут, что в результате взрыва погиб сам Салех, а также его родственники. Официального подтверждения этим сведениям нет.
Абдулла Салех правил в Йемене с 1978 по 2011 годы. В результате массовых волнений, которые переросли в боевые действия в Йемене, Салех покинул свой пост, Президентом стал Абд Раббо Мансур Хади, которого хуситы, представляющие религиозное меньшинство в Йемене, поддерживать не стали.
С 2014 года хуситы вели вооруженную борьбу против правительственных сил в Йемене. В 2015 году они добились отставки Хади.
Хуситы в Йемене пользуются поддержкой шиитского Ирана. Сторонников Салеха поддерживает Саудовская Аравия.