В столице Йемена взорвали дом бывшего президента Абдуллы Салеха. Он погиб

В столице Йемена Сане погиб бывший президент страны Абдулла Салех, сообщается в твиттере местного англоязычного издания Yemen Post News. В твиттере также опубликована фотография, на которой, как утверждает издание, изображен труп Салеха с травмой головы.

По данным Reuters, дом Салеха взорвали хуситы. Китайские СМИ со ссылкой на агентство «Синьхуа» пишут, что в результате взрыва погиб сам Салех, а также его родственники. Официального подтверждения этим сведениям нет.