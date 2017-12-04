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Следственный комитет заподозрил главу МВД ЛНР в сокрытии убийства гражданина России

РБК
17:34, 4 декабря 2017
Требует подтверждения

Глава МВД ЛНР Игорь Корнет оказался фигурантом расследования, которое СК начал по факту смерти российского гражданина Артема Булгакова. Как сообщает РБК, Корнета подозревают в сокрытии преступления. Официального обвинения ему не предъявлено.

Булгаков служил в охране главы МВД ЛНР. Он погиб 9 ноября 2016 года в Луганске. Прокуратура самопровозглашенной республики и командир погибшего утверждают, что Булгаков случайно выстрелил в себя, когда чистил оружие.

СК начал расследование обстоятельств смерти Булгакова, получив обращение его матери Виктории Алябьевой. Источник в Следственном комитете рассказал РБК, что у Булгакова возник конфликт с сотрудниками МВД ЛНР, когда они находились в административном здании министерства в Луганске. Один из сотрудников навел оружие на Булгакова, тот попытался отвести ствол от себя, и в этот момент прозвучал выстрел.

По словам источника РБК, стрелявший доложил о случившемся Корнету. Глава МВД ЛНР вместе с заместителем генерального прокурора ЛНР Сергеем Горенко решил оформить убийство как неосторожное обращение с оружием.

Корнет отказался комментировать РБК обстоятельства гибели Булгакова. Горенко предложил перезвонить позже. РБК отправил запрос в СКР об обстоятельствах расследования гибели Артема Булгакова.

РБК
Игорь Корнет в конце ноября добился отставки лидера ЛНР Игоря Плотницкого, который формально ушел со своего поста по состоянию здоровья. За несколько дней до отставки Плотницкий уволил Корнета. Тот отказался выполнить эторешение, а центр Луганска оцепили вооруженные люди без знаков различия. Формально решение об отставке Корнета не отменено, но фактически он продолжает возглавлять МВД ЛНР.
Мать Артема Булгакова рассказала РБК, что собиралась встретиться с Плотницким. По словам источника издания, Плотницкий собирался дать указание провести новое расследование гибели Булгакова с учетом материалов, собранных Следственным комитетом России.

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