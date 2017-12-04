Следственный комитет заподозрил главу МВД ЛНР в сокрытии убийства гражданина России

Глава МВД ЛНР Игорь Корнет оказался фигурантом расследования, которое СК начал по факту смерти российского гражданина Артема Булгакова. Как сообщает РБК, Корнета подозревают в сокрытии преступления. Официального обвинения ему не предъявлено.

Булгаков служил в охране главы МВД ЛНР. Он погиб 9 ноября 2016 года в Луганске. Прокуратура самопровозглашенной республики и командир погибшего утверждают, что Булгаков случайно выстрелил в себя, когда чистил оружие.

СК начал расследование обстоятельств смерти Булгакова, получив обращение его матери Виктории Алябьевой. Источник в Следственном комитете рассказал РБК, что у Булгакова возник конфликт с сотрудниками МВД ЛНР, когда они находились в административном здании министерства в Луганске. Один из сотрудников навел оружие на Булгакова, тот попытался отвести ствол от себя, и в этот момент прозвучал выстрел.

По словам источника РБК, стрелявший доложил о случившемся Корнету. Глава МВД ЛНР вместе с заместителем генерального прокурора ЛНР Сергеем Горенко решил оформить убийство как неосторожное обращение с оружием.