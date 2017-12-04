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МВД отчиталось о ликвидации «нелегального оператора», которым могли пользоваться «телефонные террористы»

МВД России
07:24, 4 декабря 2017
Надежный источник

Министерство внутренних дел России объявило о ликвидации «одного из крупнейших нелегальных операторов» междугородной и международной телефонной связи.

По версии следствия, этот оператор работал в Москве, Московской, Ярославской и Калужской областях, а также в Краснодарском и Алтайском крае. Они позволяли клиентам совершать звонки, подменяя номер вызывающего абонента.

В МВД подчеркивают, что этот сервис помогал совершать противоправные действия, в том числе сообщать о якобы заложенных бомбах.

Следователи провели обыски в шести российских регионах, изъяв 41 сотовый шлюз и 2000 SIM-карт, а также другую компьютерную технику. Сколько подозреваемых было задержано, не сообщается, но в МВД отметили, что они дают признательные показания. Дело возбуждено по статье о незаконном предпринимательстве.

С сентября 2017 года в России продолжаются массовые звонки о якобы готовящихся терактов. Из-за проверки этой информации по всей стране проходят эвакуации.
По версии ФСБ, звонки о заложенных бомбах поступают из-за рубежа с использованием IP-телефонии.

Эвакуации по всей России

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