Московское метро досрочно расторгло контракт с оператором рекламы. Второй раз за два года

Руководство Московского метрополитена решило в одностороннем порядке досрочно расторгнуть контракт с подрядчиком рекламы ООО «Трейд Компании».

«По условиям контракта, ООО „Трейд Компани“ должно было предоставить новую банковскую гарантию за 60 дней до истечения срока действия предыдущей гарантии на сумму более 6,5 миллиарда рублей. Однако этого не произошло», — сообщила пресс-служба метрополитена.

Гарантии должны были быть предоставлены до 1 декабря.

ООО «Трейд Компани» пока сообщения о расторжении контракта с метро не прокомментировало.

Московский метрополитен заключил контракт с «Трейд Компани» в сентябре 2016 года.

Контракт с предыдущим оператором рекламы в метро — компанией «Авто селл» — был расторгнут в июле 2015 года также досрочно и в одностороннем порядке.