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Московское метро досрочно расторгло контракт с оператором рекламы. Второй раз за два года

ТАСС
12:59, 4 декабря 2017
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Руководство Московского метрополитена решило в одностороннем порядке досрочно расторгнуть контракт с подрядчиком рекламы ООО «Трейд Компании».

«По условиям контракта, ООО „Трейд Компани“ должно было предоставить новую банковскую гарантию за 60 дней до истечения срока действия предыдущей гарантии на сумму более 6,5 миллиарда рублей. Однако этого не произошло», — сообщила пресс-служба метрополитена.

Гарантии должны были быть предоставлены до 1 декабря.

ООО «Трейд Компани» пока сообщения о расторжении контракта с метро не прокомментировало.

Московский метрополитен заключил контракт с «Трейд Компани» в сентябре 2016 года.

Контракт с предыдущим оператором рекламы в метро — компанией «Авто селл» — был расторгнут в июле 2015 года также досрочно и в одностороннем порядке.

Метрополитен обвинял «Авто селл» в невыполнении обязательств по контракту. Компания, по условиям контракта, заключенного в 2011 году, должна была заплатить метро 14 миллиардов рублей за пять лет. Однако, как утверждало руководство метрополитена, регулярно недоплачивала обещанные суммы. Долг «Авто селл» перед метро, по состоянию на середину 2015 года, оценивался более чем в 1 миллиард рублей.
«Трейд Компани» и «Авто селл», писало издание AdIndex в августе 2016 года, связаны друг с другом. Победа «Трейд Компани» на открытом конкурсе, как сообщалось, стала неожиданностью для руководства московского метрополитена. Метро тогда потребовало от компании предоставить дополнительные финансовые гарантии, что и было сделано.
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