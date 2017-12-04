Администратора мурманского паблика заподозрили в пропаганде нацизма за мем «Можем повторить»

Мурманская полиция составила административный протокол по статье о пропаганде нацизма против создателя паблика «Мурманск ДТП ЧП» Степана Романчева. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

По информации агентства «СеверПост», речь идет о публикации в сообществе мема , где используется свастика. «Возможно, материал размещал не он сам, но администрация любой группы в социальной сети должна быть готова нести ответственность, в том числе за публичное демонстрирование в группе нацисткой символики и атрибутики, экстремистских материалов и всего остального, за что предусмотрена ответственность», — заявила глава пресс-службы Марина Шихова.

Сам Романчев рассказал, что «инициатор дела решил таким образом прославиться в городе, „хайпануть“», либо что у полиции «под Новый год горит план по экстремистам».

По административной статье о пропаганде нацизма Романчеву грозит штраф до 2 тысяч рублей либо арест на срок до 15 суток.