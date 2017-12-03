Вход в редакцию украинского телеканала заблокировали люди в военной форме
Украинский телеканал NewsOne сообщил, что вход в его редакцию заблокировали люди в военной форме. Как говорится в сообщении телеканала, эти люди, называющие себя активистами, привезли к редакции наполненные чем-то мешки и выгрузили их. Что в мешках, неизвестно.
Редакция телеканала считает, что их заблокировали, поскольку NewsOne — «единственный канал, который транслирует „марш за импичмент“ Михаила Саакашвили».
Мы ведем текстовую трансляцию о событиях под телеканалом NewsOne, который сейчас блокируют активисты.Опубликовано NewsOne TV 3 декабря 2017 г.
3 декабря в Киеве прошла акция «Марш за импичмент». Сторонники Михаила Саакашвили требовали отставки президента страны Петра Порошенко. По разным оценкам, на марш пришли от полутора до трех тысяч человек.