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Вход в редакцию украинского телеканала заблокировали люди в военной форме

NewsOne
17:32, 3 декабря 2017
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Украинский телеканал NewsOne сообщил, что вход в его редакцию заблокировали люди в военной форме. Как говорится в сообщении телеканала, эти люди, называющие себя активистами, привезли к редакции наполненные чем-то мешки и выгрузили их. Что в мешках, неизвестно.

Редакция телеканала считает, что их заблокировали, поскольку NewsOne — «единственный канал, который транслирует „марш за импичмент“ Михаила Саакашвили».

Мы ведем текстовую трансляцию о событиях под телеканалом NewsOne, который сейчас блокируют активисты.

Опубликовано NewsOne TV 3 декабря 2017 г.
3 декабря в Киеве прошла акция «Марш за импичмент». Сторонники Михаила Саакашвили требовали отставки президента страны Петра Порошенко. По разным оценкам, на марш пришли от полутора до трех тысяч человек.
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