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В Желтом море прогулочное судно столкнулось с танкером. Погибли 13 человек

BBC News
09:13, 3 декабря 2017
Надежный источник

В Желтом море у берегов Южной Кореи прогулочное судно столкнулось с танкером. В результате погибли как минимум 13 человек из тех, кто находился в небольшой лодке. Среди команды танкера пострадавших нет.

Два человека, в том числе капитан прогулочного судна, пока считаются пропавшими без вести. Всего в лодке находились 22 человека: 20 туристов, отправившихся на рыбалку, и два члена команды.

Столкновение произошло через девять минут после отправления лодки с рыболовами от причала. Агентство «Ренхап» сообщает, что, вероятно, танкер и лодка не смогли разойтись под мостом.

На фотографии видно, что прогулочное судно перевернулось. Число жертв могло увеличиться из-за того, что вода в море холодная.

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