В Желтом море прогулочное судно столкнулось с танкером. Погибли 13 человек
В Желтом море у берегов Южной Кореи прогулочное судно столкнулось с танкером. В результате погибли как минимум 13 человек из тех, кто находился в небольшой лодке. Среди команды танкера пострадавших нет.
Два человека, в том числе капитан прогулочного судна, пока считаются пропавшими без вести. Всего в лодке находились 22 человека: 20 туристов, отправившихся на рыбалку, и два члена команды.
Столкновение произошло через девять минут после отправления лодки с рыболовами от причала. Агентство «Ренхап» сообщает, что, вероятно, танкер и лодка не смогли разойтись под мостом.
На фотографии видно, что прогулочное судно перевернулось. Число жертв могло увеличиться из-за того, что вода в море холодная.
South Korea boat collision leaves 13 dead - A fishing boat overturns after colliding with a 336-tonne tanker off the South Korean coast. https://t.co/YMJQGPKFcL— Ibrahim Sinan (@ibsinan) December 3, 2017