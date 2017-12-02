Покончивший с собой в суде хорватский генерал принял цианистый калий

Хорватский генерал Слободан Пральяк, покончивший с собой в Гаагском трибунале 29 ноября, принял, по предварительным данным, цианистый калий. Об этом сообщила прокуратура Нидерландов.

«Предварительные результаты токсикологического исследования показали, что у господина Пральяка в крови был цианистый калий. Это привело к сердечной недостаточности, вероятной причине его смерти», — цитирует заявление прокуратуры AFP.

Как подсудимому удалось раздобыть яд и пронести его в зал суда, по-прежнему не установлено.