Покончивший с собой в суде хорватский генерал принял цианистый калий
Хорватский генерал Слободан Пральяк, покончивший с собой в Гаагском трибунале 29 ноября, принял, по предварительным данным, цианистый калий. Об этом сообщила прокуратура Нидерландов.
«Предварительные результаты токсикологического исследования показали, что у господина Пральяка в крови был цианистый калий. Это привело к сердечной недостаточности, вероятной причине его смерти», — цитирует заявление прокуратуры AFP.
Как подсудимому удалось раздобыть яд и пронести его в зал суда, по-прежнему не установлено.
29 ноября Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге рассматривал апелляцию на приговор Слободана Пральяка — хорватского генерала, осужденного на 20 лет тюрьмы по обвинению в военных преступлениях.
Услышав, что приговор не изменили, Пральяк крикнул: «Пральяк не преступник, я отвергаю ваш вердикт», затем выпил жидкость из пузырька и объявил, что принял яд. В тот же день он умер в больнице.