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«Медуза» раздает бесплатные билеты в онлайн-кинотеатр на фильм «Родные» Виталия Манского

Meduza
08:04, 2 декабря 2017
Надежный источник
Обновление. Бесплатные билеты на показ 2 декабря 18:00 закончились.

В онлайне-кинотеатре «Artdoc.Media» с 2 по 6 декабря показывают фильм Виталия Манского «Родные», рассказывающий о его родственниках, которые живут в Одессе, Львове и в Крыму. Манский исследует корни конфликта между Россией и Украиной, рассказывает, как живет сейчас Украина, и на примере одной конкретной семьи изучает, как конфликт между двумя странами влияет на человеческие отношения.

Читатели «Медузы» могут посмотреть картину бесплатно 2 декабря в 18:00 по московскому времени, если перейдут по этой ссылке и введут свой почтовый адрес. После этого им на почту пришлют ссылку, необходимую для активации билета. Число билетов ограничено: в онлайн-кинотеатре — около 600 мест.

Родные | Трейлер | Артдокфест-2016 | Война и мир
Artdocfest

«2 декабря 2016 года в Российской Федерации состоялась премьера моего фильма „Родные“ в большом зале кинотеатра „Октябрь“. Этот показ должен был дать начало жизни фильму. Мы полагали, что эта картина выйдет в российский прокат и будет востребована, но министерство культуры игнорировало фильм, не выдавало прокатное удостоверение.

Этот фильм за год был показан на 50 мировых фестивалях, а в нескольких странах мира и по телевидению, он получил десяток призов, но мучительно пробивался к российской аудитории. Мы получили прокатное удостоверение только в октябре 2017 года», — рассказывает Виталий Манский.

Картина «Родные» должна была выйти в прокат в июне 2017 года. Документы для получения прока­тного удостоверения были сданы в Минкульт в марте. Из-за того, что рассмотрение заявки затягивалось, прокатчик картины подал жалобу в Генпрокуратуру РФ на неправомерные действия должностных лиц, не выполняющих законы, регламентирующие выдачу прокатных удостоверений.
Фильм бесплатно смогут посмотреть читатели «Медузы» на платформе «Artdoc.Media» и подписчики телеканала «Дождь» на самом канале.
Artdoc.Media — крупнейшая синематека документального кино на русском языке, где уже собрана информация о тысяче картин. Artdoc.Media также функционирует как онлайн-кинотеатр — на сайте можно купить билет и посмотреть фильм, стоящий в расписании на определенное время.

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