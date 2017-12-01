В Турции найдена мертвой 19-летняя россиянка

Генконсульство России в Стамбуле подтвердило смерть 19-летней гражданки РФ, сообщает ТАСС.

«На данный момент результаты медэкспертиз от турецкой стороны мы пока не получили, поэтому обстоятельства гибели прокомментировать не можем», — заявили в российском представительстве.

О смерти девушки стало известно 30 ноября. «Лайф» написал, что ее звали Татьяна Чехранова. Паблик Mash сообщил, что она уехала в Турцию работать в казино и познакомилась с местным бизнесменом; перед смертью они якобы уехали отдыхать в горы.

По информации Mash, Татьяну Чехранову нашли мертвой в машине 18 ноября, на теле были следы насилия. Спутник девушки якобы заявил, что ей стало плохо; ее родственники считают, что она была убита.