В Турции найдена мертвой 19-летняя россиянка
Генконсульство России в Стамбуле подтвердило смерть 19-летней гражданки РФ, сообщает ТАСС.
«На данный момент результаты медэкспертиз от турецкой стороны мы пока не получили, поэтому обстоятельства гибели прокомментировать не можем», — заявили в российском представительстве.
О смерти девушки стало известно 30 ноября. «Лайф» написал, что ее звали Татьяна Чехранова. Паблик Mash сообщил, что она уехала в Турцию работать в казино и познакомилась с местным бизнесменом; перед смертью они якобы уехали отдыхать в горы.
По информации Mash, Татьяну Чехранову нашли мертвой в машине 18 ноября, на теле были следы насилия. Спутник девушки якобы заявил, что ей стало плохо; ее родственники считают, что она была убита.
Тело гражданки РФ было обнаружено 18 ноября в машине со следами насилия недалеко от Стамбула. Полиция Турции проводит расследование по этому делу.