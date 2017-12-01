В Потсдаме около рождественской ярмарки обнаружили бомбу

Полиция немецкого города Потсдама сообщила, что около рождественской ярмарки было обнаружено взрывное устройство.

Предмет был доставлен в аптеку рядом с ярмаркой. Сотрудник аптеки, увидев в посылке провода, вызвал полицию, пишет Bild.

В районе была объявлена эвакуация. Полиция подтвердила, что в пакете самодельное взрывное устройство, и произвела контролируемый взрыв.

Информации о возможных подозреваемых пока нет.