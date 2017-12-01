В Потсдаме около рождественской ярмарки обнаружили бомбу
Полиция немецкого города Потсдама сообщила, что около рождественской ярмарки было обнаружено взрывное устройство.
Предмет был доставлен в аптеку рядом с ярмаркой. Сотрудник аптеки, увидев в посылке провода, вызвал полицию, пишет Bild.
В районе была объявлена эвакуация. Полиция подтвердила, что в пакете самодельное взрывное устройство, и произвела контролируемый взрыв.
Информации о возможных подозреваемых пока нет.
В декабре 2016 года был совершен теракт на рождественской ярмарке в Берлине. Выходец из Туниса Анис Амри угнал грузовик, убив водителя, и въехал на территорию ярмарки, задавив насмерть 11 человек и ранив более 50. Ему удалось скрыться; через несколько дней его убили полицейские в итальянском Милане.