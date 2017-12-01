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В Потсдаме около рождественской ярмарки обнаружили бомбу

BBC News
16:57, 1 декабря 2017
Надежный источник

Полиция немецкого города Потсдама сообщила, что около рождественской ярмарки было обнаружено взрывное устройство.

Предмет был доставлен в аптеку рядом с ярмаркой. Сотрудник аптеки, увидев в посылке провода, вызвал полицию, пишет Bild.

В районе была объявлена эвакуация. Полиция подтвердила, что в пакете самодельное взрывное устройство, и произвела контролируемый взрыв.

Информации о возможных подозреваемых пока нет.

В декабре 2016 года был совершен теракт на рождественской ярмарке в Берлине. Выходец из Туниса Анис Амри угнал грузовик, убив водителя, и въехал на территорию ярмарки, задавив насмерть 11 человек и ранив более 50. Ему удалось скрыться; через несколько дней его убили полицейские в итальянском Милане.
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