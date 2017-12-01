ЦБ обнаружил в банке «Открытие» подозрительные сделки

РБК
11:13, 1 декабря 2017
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ЦБ России обнаружил в банке «Открытие» сделки с признаками вывода активов. Проверкой этих сделок по заявлению регулятора занимается Генпрокуратура. Об этом, сообщает РБК, заявил в интервью Bloomberg замглавы ЦБ Василий Поздышев.

Также, по словам Поздышева, ЦБ оспаривает некоторые сделки, совершенные банком до введения в нем временной администрации.

В настоящий момент, заявил представитель руководства ЦБ, объем отрицательных чистых активов «Открытия» оценивается в 300 миллиардов рублей. При этом он не исключил, что оценка может быть уточнена «в сторону ухудшения». 

В интервью Bloomberg Поздышев отметил, что ЦБ рассчитывал на помощь собственников и руководства «Открытия», однако на деле сотрудничать стали не все акционеры. Это затрудняет процесс взыскания активов и процесс докапитализации банка <…>.

РБК
Центробанк объявил о санации банка «Открытие» в конце августа. «Открытие» стал первым банком, который регулятор решил санировать по новой схеме — через Фонд консолидации банковского сектора. Эта схема предполагает, что Банк России станет собственником как минимум 75% «Открытия».
Затраты на докапитализацию «Открытия» в ЦБ предварительно оценили в 450 миллиардов рублей.
После начала санации со счетов топ-менеджеров «Открытия» были списаны средства, которые направили на докапитализацию банка. Также сообщалось, что ЦБ предложил топ-менеджерам «Открытия» вернуть полученные перед санацией бонусы.

Санация «Открытия»

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