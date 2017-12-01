ЦБ обнаружил в банке «Открытие» подозрительные сделки

ЦБ России обнаружил в банке «Открытие» сделки с признаками вывода активов. Проверкой этих сделок по заявлению регулятора занимается Генпрокуратура. Об этом, сообщает РБК, заявил в интервью Bloomberg замглавы ЦБ Василий Поздышев.

Также, по словам Поздышева, ЦБ оспаривает некоторые сделки, совершенные банком до введения в нем временной администрации.

В настоящий момент, заявил представитель руководства ЦБ, объем отрицательных чистых активов «Открытия» оценивается в 300 миллиардов рублей. При этом он не исключил, что оценка может быть уточнена «в сторону ухудшения».