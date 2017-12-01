Международная федерация допустила российских бобслеистов и скелетонистов до соревнований. Через день после их обращения к Путину

Международная федерация бобслея и скелетона решила восстановить в правах российских спортсменов, дисквалифицированных из-за обвинений в применении допинга на Играх в Сочи в 2014 году.

В федерации пришли к выводу, что до публикации детального решения Международного олимпийского комитета по каждому из спортсменов нет достаточных оснований для их отстранения.

Теперь сборная сможет продолжить участие в Кубке мира по бобслею и скелетону, на котором Россия уже выиграла два этапа — в мужских четверках и женском скелетоне.