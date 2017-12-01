Полковник Захарченко пожаловался на давление со стороны ФСБ

Коммерсант
10:00, 1 декабря 2017
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Бывший сотрудник МВД полковник Дмитрий Захарченко, обвиняемый в получении взятки, заявил, что на него оказывают давление сотрудники ФСБ, сообщает «Коммерсант». Такое заявление он сделал на заседании Никулинского суда, рассматривающего иск прокуратуры об изъятии имущества Захарченко и членов его семьи.

По словам Захарченко, он встречался с сотрудниками ФСБ Бабаковым и Таракановым (имена не уточняются), которые угрожали взять в заложники его отца и сфабриковать дело, если он «не оговорит себя по уголовным делам».

Также, сообщил Захарченко, сотрудники ФСБ якобы обещали инициировать процесс по отъему имущества у третьих лиц, близких к Дмитрию Захарченко.

Заявление о давлении со стороны сотрудников спецслужб, сообщил Захарченко, он направил в Мосгорсуд.

«Давят, пытаются сломать. Умирать точно не собираюсь. Буду жить до 100 лет. Это я все выдержу. Мне главное — твое здоровье. За меня вообще не волнуйся. Я себя не буду оговаривать», — сказал он отцу о своей жизни в СИЗО.

Коммерсант
Заместитель начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко был арестован в сентябре 2016 года. Его обвиняют в получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании осуществлению правосудия.
При обыске в квартирах Захарченко и его родственников были обнаружены денежные средства в разной валюте на общую сумму более 8 миллиардов рублей.
В апреле 2017 отец Дмитрия Захарченко Виктор был помещен под стражу по обвинению в растрате.
В ноябре Генпрокуратура попросила изъять в пользу государства все обнаруженные у Захарченко и его родственников ценности, а также 13 квартир и автомобили.

Дело полковника Захарченко

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