Полковник Захарченко пожаловался на давление со стороны ФСБ

Бывший сотрудник МВД полковник Дмитрий Захарченко, обвиняемый в получении взятки, заявил, что на него оказывают давление сотрудники ФСБ, сообщает «Коммерсант». Такое заявление он сделал на заседании Никулинского суда, рассматривающего иск прокуратуры об изъятии имущества Захарченко и членов его семьи.

По словам Захарченко, он встречался с сотрудниками ФСБ Бабаковым и Таракановым (имена не уточняются), которые угрожали взять в заложники его отца и сфабриковать дело, если он «не оговорит себя по уголовным делам».

Также, сообщил Захарченко, сотрудники ФСБ якобы обещали инициировать процесс по отъему имущества у третьих лиц, близких к Дмитрию Захарченко.

Заявление о давлении со стороны сотрудников спецслужб, сообщил Захарченко, он направил в Мосгорсуд.