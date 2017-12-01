«Дождь»: Кремль использует недопуск России на Олимпиаду в предвыборной кампании

Отказ допустить российскую сборную на Зимние Олимпийские игры в Южной Корее планируется использовать в предвыборной кампании Владимира Путина, сообщает «Дождь» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

В целом, по словам собеседников телеканала, Путин в предвыборной кампании будет использовать тему противодействия России на международном уровне, говоря о том, что за рубежом не любят Россию, мешают ей развиваться и препятствуют участию российских спортсменов в Олимпиаде.

В свою очередь РБК сообщает, что сами выборы президента в Кремле рассчитывают провести без скандалов и нарушений. Такие рекомендации, сообщили изданию несколько высокопоставленных источников, были даны полпредствам, силовым структурам, губернаторам и руководителям региональных избирательных комиссий.

«Ключевых задач три — выборы должны быть открытые, легитимные и без скандалов», — сказал один из собеседников РБК. С теми, кто будет пытаться «нагнать результат», добавил он, планируется «безжалостно расставаться».