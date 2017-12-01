«Дождь»: Кремль использует недопуск России на Олимпиаду в предвыборной кампании

Дождь
06:37, 1 декабря 2017
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Отказ допустить российскую сборную на Зимние Олимпийские игры в Южной Корее планируется использовать в предвыборной кампании Владимира Путина, сообщает «Дождь» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

В целом, по словам собеседников телеканала, Путин в предвыборной кампании будет использовать тему противодействия России на международном уровне, говоря о том, что за рубежом не любят Россию, мешают ей развиваться и препятствуют участию российских спортсменов в Олимпиаде.

В свою очередь РБК сообщает, что сами выборы президента в Кремле рассчитывают провести без скандалов и нарушений. Такие рекомендации, сообщили изданию несколько высокопоставленных источников, были даны полпредствам, силовым структурам, губернаторам и руководителям региональных избирательных комиссий.

«Ключевых задач три — выборы должны быть открытые, легитимные и без скандалов», — сказал один из собеседников РБК. С теми, кто будет пытаться «нагнать результат», добавил он, планируется «безжалостно расставаться».

Отвечать на решение МОК планируют и в Кремле, готовя стратегию избирательной кампании Владимира Путина, следует из слов собеседников Дождя, близких к президентской администрации. 5 декабря российский лидер посетит Всероссийский форум добровольцев, его посещение — часть негласной предвыборной кампании, говорят собеседники Дождя. Если к моменту посещения мероприятия МОК уже огласит свое решение, то Путин может там высказаться по этому поводу достаточно жестко, говорит один из источников.

Дождь
В начале ноября президент РФ Владимир Путин заявлял, что обвинение российских спортсменов в употреблении допинга связано с предстоящими в РФ в 2018 году президентскими выборами. «Все делается для того, чтобы создать необходимую для кого-то обстановку недовольства любителей спорта, спортсменов», — сказал тогда Путин.
МОК после перепроверки проб на допинг российских спортсменов, выступавших на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, лишил сборную РФ 11 медалей, в том числе трех золотых.
5 декабря исполком МОК должен принять решение о том, будет ли сборная России допущена до участия в Зимней Олимпиаде, которая пройдет в 2018 году в Южной Корее.
Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. Действующий президент Владимир Путин пока официально не объявил о намерении баллотироваться на очередной срок.

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