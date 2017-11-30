СК начал проверку после аварии на теплотрассе в Москве, из-за которой пострадали восемь человек
Следственный комитет России начал проверку после аварии на теплотрассе в московском районе Гольяново. Следователи установят, кто отвечал за обслуживание коммуникаций и их техническое состояние.
Вице-мэр Москвы Петр Бирюков, который отвечает за ЖКХ, рассказал, что из-за разлива кипятка на улице пострадали восемь человек. По словам чиновника, некоторые получили травмы «по собственной неосторожности», «перебегая улицы». СК сообщает, что один человек находится в тяжелом состоянии.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в СК.
Авария на теплотрассе произошла вечером 29 ноября. На улице Байкальская прорвало трубу, обеспечивающей отопление. Авария затронула 900 домов, в квартирах нескольких сотен тысяч человек начали остывать батареи. Чиновники называют то, что батареи не остыли полностью, «теплоснабжением по резервной схеме на пониженных параметрах теплосети».
К утру 30 ноября теплоснабжение полностью восстановили.