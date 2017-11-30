Россия потребовала от Франции выдать двоюродного брата бойца ММА Мурада Амриева
Российские власти направили во Францию запрос об экстрадиции двоюродного брата бойца ММА Мурада Амриева — Амира Амриева, сообщает «Кавказ. Реалии».
Как рассказал изданию Амир Амриев, о том, что Россия объявила его в международный розыск он узнал в августе 2017 года, когда сотрудники правоохранительных органов Франции задержали его в Кольмаре.
Во Франции, сообщил Амриев, он и его семья живут семь лет и имеют статус политических беженцев.
Суд постановил, что Амриев, на время рассмотрения запроса об экстрадиции, будет оставаться на свободе, но обязан раз в неделю отмечаться в местной префектуре.
По версии Амриева, российские правоохранительные органы разыскивают его потому, что в 2008 году он стал свидетелем убийства своего дяди, после чего был вынужден уехать на Украину, а затем в Европу.
Рассмотрение запроса РФ об экстрадиции Амира Амриева назначено на 7 декабря.
«Живу во Франции 7 лет, исправно работаю, плачу налоги, закон никогда не нарушал. Для меня это оказалось полной неожиданностью, — признался в беседе с корреспондентом „Кавказ.Реалии“ Амир. — Я направлялся с семьей на встречу с детским врачом, и тут со всех сторон на меня напали люди в форме, повязали глаза, чтобы не видел куда они меня ведут. Моя семья до сих пор не отошла от шока».