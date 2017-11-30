Россия потребовала от Франции выдать двоюродного брата бойца ММА Мурада Амриева

Кавказ. Реалии
08:01, 30 ноября 2017
Требует подтверждения

Российские власти направили во Францию запрос об экстрадиции двоюродного брата бойца ММА Мурада Амриева — Амира Амриева, сообщает «Кавказ. Реалии».

Как рассказал изданию Амир Амриев, о том, что Россия объявила его в международный розыск он узнал в августе 2017 года, когда сотрудники правоохранительных органов Франции задержали его в Кольмаре.

Во Франции, сообщил Амриев, он и его семья живут семь лет и имеют статус политических беженцев.

Суд постановил, что Амриев, на время рассмотрения запроса об экстрадиции, будет оставаться на свободе, но обязан раз в неделю отмечаться в местной префектуре.

По версии Амриева, российские правоохранительные органы разыскивают его потому, что в 2008 году он стал свидетелем убийства своего дяди, после чего был вынужден уехать на Украину, а затем в Европу.

Рассмотрение запроса РФ об экстрадиции Амира Амриева назначено на 7 декабря.

«Живу во Франции 7 лет, исправно работаю, плачу налоги, закон никогда не нарушал. Для меня это оказалось полной неожиданностью, — признался в беседе с корреспондентом „Кавказ.Реалии“ Амир. — Я направлялся с семьей на встречу с детским врачом, и тут со всех сторон на меня напали люди в форме, повязали глаза, чтобы не видел куда они меня ведут. Моя семья до сих пор не отошла от шока».

Кавказ. Реалии
Амир Амриев — двоюродный брат бойца смешанных единоборств (MMA) Мурада Амриева. Мурад Амриев, покинувший Чечню в 2013 году после того, как он заявляет, пыток в полиции, в июне 2017 году решил вернутся в Россию для оформления документов, но был задержан на границе.
Выяснилось, власти Чечни объявили его в розыск за использование подложных документов. Речь, как сообщалось, шла о неправильно указанном годе рождения в паспорте Амриева. При этом правозащитники указывали, что такие обвинения не предусматривают объявления в федеральный розыск.
После задержания на границе с Украиной Амриеву удалось скрыться из здания транспортной прокуратуры, куда прибыли полицейские из Чечни, чтобы забрать его с собой, но вскоре его задержали в Белоруссии и передали чеченской полиции.
Мурад Амриев был доставлен в Чечню, где его отпустили на свободу под подписку о невыезде, а затем объявили о прекращении уголовного дела.
В середине июля 2017 года стало известно, что Мурад Амриев исключен из базы данных находящихся в федеральном розыске.

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