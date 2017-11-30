Россия потребовала от Франции выдать двоюродного брата бойца ММА Мурада Амриева

Российские власти направили во Францию запрос об экстрадиции двоюродного брата бойца ММА Мурада Амриева — Амира Амриева, сообщает «Кавказ. Реалии».

Как рассказал изданию Амир Амриев, о том, что Россия объявила его в международный розыск он узнал в августе 2017 года, когда сотрудники правоохранительных органов Франции задержали его в Кольмаре.

Во Франции, сообщил Амриев, он и его семья живут семь лет и имеют статус политических беженцев.

Суд постановил, что Амриев, на время рассмотрения запроса об экстрадиции, будет оставаться на свободе, но обязан раз в неделю отмечаться в местной префектуре.

По версии Амриева, российские правоохранительные органы разыскивают его потому, что в 2008 году он стал свидетелем убийства своего дяди, после чего был вынужден уехать на Украину, а затем в Европу.

Рассмотрение запроса РФ об экстрадиции Амира Амриева назначено на 7 декабря.