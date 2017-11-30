Курсанта петербургской академии, у которого нашли план захвата казармы, обвинили в подготовке теракта

Курсанту петербургской Военно-космической академии имени Можайского Вадиму Осипову, который весной был арестован по делу о содействии терроризму, предъявили новое обвинение — в покушении на совершение теракта, повлекшего умышленное причинение смерти (часть 1 статьи 30, пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ).

Новое обвинение, согласно сообщению объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, было предъявлено 27 октября.

«Осипов вину не признает. Сторона защиты просила суд избрать меру в виде наблюдения командования воинской части», — сказано в сообщении.

За совершение теракта, повлекшего умышленное причинение смерти, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет или пожизненного заключения.