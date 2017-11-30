Курсанта петербургской академии, у которого нашли план захвата казармы, обвинили в подготовке теракта

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
17:07, 30 ноября 2017
Надежный источник

Курсанту петербургской Военно-космической академии имени Можайского Вадиму Осипову, который весной был арестован по делу о содействии терроризму, предъявили новое обвинение — в покушении на совершение теракта, повлекшего умышленное причинение смерти (часть 1 статьи 30, пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ).

Новое обвинение, согласно сообщению объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, было предъявлено 27 октября.

«Осипов вину не признает. Сторона защиты просила суд избрать меру в виде наблюдения командования воинской части», — сказано в сообщении.

За совершение теракта, повлекшего умышленное причинение смерти, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет или пожизненного заключения.

О задержании курсанта Вадима Осипова стало известно в апреле 2017 года. Сообщалось, что следствие подозревает его в планах захватить оружейную комнату в училище. 
По данным СМИ, у Осипова нашли нарисованный от руки план захвата казармы, а также признанную экстремистской книгу «Русская кухня. Азбука домашнего терроризма». Молодой человек заявил, что нарисовал план после занятий по антитеррору, где обучают противодействию террористам.
В мае стало известно, что Вадим Осипов написал письмо министру обороны Сергею Шойгу с просьбой «не позволить ошибке сломать [ему] жизнь». В письме он рассказал, что его подвела любовь «к шуткам и увлечение историей про диверсантов» и что во время беседы с сотрудниками ФСБ думал, что его хотят завербовать, и «старался показать себя в нужном виде».
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