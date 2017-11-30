Из-за сбоя в программе составления графика отпусков 15 тысяч рейсов American Airlines могут остаться без пилотов

В программе составления графика отпусков American Airlines произошел сбой, из-за которого в период рождественских каникул авиакомпания может столкнуться с резкой нехваткой пилотов. Об этом, сообщает Reuters, объявил профсоюз American Airlines — Allied Pilots Association.

По данным профсоюза, без пилотов могут остаться около 15 тысяч рейсов American Airlines с 17 по 31 декабря — в период рождественских каникул, на который у авиакомпании приходится пик перевозок.

Сбой в программе составления графика отпусков был обнаружен пилотами 24 ноября, однако спустя пять дней руководство авиакомпании так и не связалось с Allied Pilots Association, чтобы найти пути решения проблемы, сообщили представители профсоюза.

В свою очередь в American Airlines заявили, что предпринимают все возможные меры для того, чтобы исправить ситуацию. В частности, пилотам определенных рейсов в период рождественских каникул предложена надбавка в 150% к их обычной часовой оплате.