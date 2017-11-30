Из-за сбоя в программе составления графика отпусков 15 тысяч рейсов American Airlines могут остаться без пилотов

Reuters
09:43, 30 ноября 2017
Надежный источник

В программе составления графика отпусков American Airlines произошел сбой, из-за которого в период рождественских каникул авиакомпания может столкнуться с резкой нехваткой пилотов. Об этом, сообщает Reuters, объявил профсоюз American Airlines — Allied Pilots Association.

По данным профсоюза, без пилотов могут остаться около 15 тысяч рейсов American Airlines с 17 по 31 декабря — в период рождественских каникул, на который у авиакомпании приходится пик перевозок.

Сбой в программе составления графика отпусков был обнаружен пилотами 24 ноября, однако спустя пять дней руководство авиакомпании так и не связалось с Allied Pilots Association, чтобы найти пути решения проблемы, сообщили представители профсоюза.

В свою очередь в American Airlines заявили, что предпринимают все возможные меры для того, чтобы исправить ситуацию. В частности, пилотам определенных рейсов в период рождественских каникул предложена надбавка в 150% к их обычной часовой оплате.

«Фактически у American Airlines кризис с комплектацией экипажей», — заявили представитель Allied Pilots Association Дэннис Тэйджер (англ.яз.).

Reuters
American Airlines — крупнейшая в мире авиакомпания по числу перевезенных пассажиров и размеру флота. Авиакомпания выполняет около 6,7 тысячи внутренних и международных рейсов. В American Airlines работают более 110 тысяч человек.
Профсоюз Allied Pilots Association объединяет почти 15 тысяч пилотов American Airlines.
Программа, которую использует American Airlines, собирает заявки от пилотов, а затем составляет график отпусков, учитывая, в числе прочего, стаж работы.
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