В Совете Федерации оценят иностранное влияние на молодежь для смены режима

Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета подготовила план доклада о вмешательстве во внутренние дела России. Как пишет РБК, в распоряжении которого есть копия этого документа, предполагается, что доклад будет состоять из закрытой и открытой частей.

В закрытой части доклада планируется рассказать о рисках иностранного вмешательства в предстоящие президентские выборы. В частности, комиссия готовится сообщить о том, что западные страны намерены превратить российскую молодежь «в инструмент расшатывания национальных политических систем, реализации сценариев „цветных революций“, государственных переворотов, социальной дестабилизации».

Цель таких действий, по мнению составителей доклада, — формирование «среды лидеров, способных через 10–15 лет изменить конституционный строй, существенным образом изменить внутреннюю и внешнюю политику в угоду интересам внешних заказчиков подобных программ».

В открытой части доклада комиссия, в числе прочего, планирует предложить создать «Черную книгу противоправного вмешательства во внутренние дела суверенных государств». В этот список, представить который планируется в середине 2018 года, могут попасть физические лица, которых в Совете Федерации сочтут виновными во вмешательстве, с указанием их персональных данных.

Авторы доклада также предлагают ряд законодательных мер для предотвращения вмешательства во внутренние дела России. В частности, они считают необходимым закрепить понятие «вмешательство во внутренние дела России» в законодательстве и разрешить Совету Федерации проводить парламентские расследования таких случаев. Кроме того, планируется разработать законопроект, запрещающий реализацию в России иностранных госпрограмм без согласования с уполномоченными органами госвласти.