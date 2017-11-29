В Подмосковье школьник напал на одноклассника с ножом. Возбуждено дело о покушении на убийство

В школе № 1 города Высоковск Клинского района Московской области ученик напал на одноклассника и несколько раз ударил его ножом в шею. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.

По информации «Московского комсомольца», нападение произошло в 9:30 утром 28 ноября в кабинете истории. Восьмиклассник поссорился со своим сверстником на почве «личной неприязни». Случилась ли потасовка во время урока, не уточняется.

Пострадавший 14-летний подросток госпитализирован с резаной раной шеи. Нападавший задержан, вопрос о мере пресечения для него пока не решен.

Следствие также изучает действия сотрудников школы.