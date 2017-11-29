Телеканал NBC News уволил ведущего из-за домогательств к коллеге во время работы на Олимпиаде в Сочи

NBC News
17:54, 29 ноября 2017
Надежный источник

Телеведущий NBC News Мэтт Лауэр был уволен после жалобы коллеги на неподобающее сексуальное поведение с его стороны. 

Как сообщили на телеканале, неназванная сотрудница заявила, что Лауэр домогался ее в Сочи во время Олимпиады 2014 года, а также после окончания Игр.

Женщина подала жалобу в понедельник, 27 ноября. После этого на телеканале провели проверку и пришли к выводу, что поведение ведущего нарушало принятые в компании нормы. Руководство NBC News отметило, что это первая жалоба на Лауэра за 20 лет его работы, однако у компании есть основания полагать, что это был не единственный случай такого поведения телеведущего.

Мэтт Лауэр, которому сейчас 59 лет, вел утреннюю программу Today на NBC News с 1997 года. Он был одним из самых высокооплачиваемых телеведущих в США, зарабатывая, по неофициальным данным, 20 миллионов долларов в год.

21 ноября после обвинений в домогательствах был уволен 75-летний телеведущий CBS News и других телеканалов Чарли Роуз.
Осенью 2017 года после серии публикаций о влиятельном продюсере Харви Вайнштейне, которого десятки женщин обвинили в домогательствах и сексуальном насилии, подобные обвинения были выдвинуты против многих других известных людей из индустрии кино и телевидения в США. В числе наиболее резонансных были обвинения в адрес актера Кевина Спейси и комика Луи Си Кея.

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