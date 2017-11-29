Телеканал NBC News уволил ведущего из-за домогательств к коллеге во время работы на Олимпиаде в Сочи

Телеведущий NBC News Мэтт Лауэр был уволен после жалобы коллеги на неподобающее сексуальное поведение с его стороны.

Как сообщили на телеканале, неназванная сотрудница заявила, что Лауэр домогался ее в Сочи во время Олимпиады 2014 года, а также после окончания Игр.

Женщина подала жалобу в понедельник, 27 ноября. После этого на телеканале провели проверку и пришли к выводу, что поведение ведущего нарушало принятые в компании нормы. Руководство NBC News отметило, что это первая жалоба на Лауэра за 20 лет его работы, однако у компании есть основания полагать, что это был не единственный случай такого поведения телеведущего.

Мэтт Лауэр, которому сейчас 59 лет, вел утреннюю программу Today на NBC News с 1997 года. Он был одним из самых высокооплачиваемых телеведущих в США, зарабатывая, по неофициальным данным, 20 миллионов долларов в год.