Сына умершего короля Саудовской Аравии освободили из-под ареста за миллиард долларов

Саудовский принц Митеб бин Абдалла пошел на сделку с властями страны и согласился заплатить компенсацию за свое освобождение из-под ареста — более миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимного чиновника, имевшего отношение к антикоррупционной кампании в Саудовской Аравии.

По условиям сделки Митеб бин Абдалла, который до ареста возглавлял министерство Национальной гвардии, также должен признать себя виновным в коррупции. Его обвинили в хищении, найме на работу «мертвых душ» и заключении от имени министерства контрактов с собственными фирмами. Одним из них стала поставка раций и военного снаряжения на 10 миллиардов долларов, заявил Reuters чиновник.

Саудовские власти пока официально не прокомментировали освобождение принца.

По словам источника Reuters, кроме Митеба бин Абдаллы, на сделку с властями пошли еще минимум трое арестованных. Кроме того, добавил чиновник, несколько человек выпустил из-под стражи государственный обвинитель. Еще как минимум пять человек привлечены к уголовной ответственности. Их имена неизвестны.