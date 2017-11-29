«Известия»: в деле о перевороте в Черногории упоминается Рамзан Кадыров

Черногорские оппозиционеры из «Демократического фронта» Милан Кнежевич и Андрия Мандич, которых обвиняют в подготовке государственного переворота, заявили, что в материалах их дела упоминается глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом, по информации «Известий», говорится в письме на имя главы МИД России Сергея Лаврова, которое Кнежевич и Мандич передали в российское посольство.

В материалах дела, как утверждают Кнежевич и Мандич, Кадырова упоминают в связи с тем, что он агитировал мусульманскую общину Черногории в поддержку «Демократического фронта» для смены власти в стране.

«Это попытка довести до конца сумасшедшую конспирологическую теорию о „российском следе“ в черногорских выборах», — заявил «Известиям» Кнежевич. Оппозиционеры также просят российский МИД подтвердить, что россиян Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова, также подозреваемых в организации переворота, никогда не задерживали в Сербии.