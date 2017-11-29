Депутат опубликовал видеозапись дрифта погрузчика рядом с самолетом. В Шереметьево заявили, что за рулем был не их сотрудник

Депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов 28 ноября опубликовал видео из аэропорта Шереметьево, на котором машина для погрузки багажа ездит по заснеженному полю рядом с самолетом и другими машинами, периодически уходя в занос и кружась на месте.

Вот так в аэропорту Шереметьево радуются первому снегу сотрудники. Хорошо самолет не повредили. Формула один отдыхает. :))) Опубликовано Максимом Ивановым 28 ноября 2017 г.

Депутат прокомментировал видео словами «вот так в аэропорту Шереметьево радуются первому снегу сотрудники». В пресс-службе Шереметьево заявили РБК, что водитель — не сотрудник аэропорта, не предоставив другой информации.

Чем могли быть вызваны действия водителя, в пресс-службе не пояснили.