Бывших сотрудников «Роснефти» арестовали по подозрению в хищении 300 миллионов рублей

Несколько бывших сотрудников «Роснефти» арестованы по подозрению в мошенничестве в особом крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), сообщает МВД РФ.

Задержанные, работавшие в центральном аппарате «Роснефти» и в неназванной дочерней компании, подозреваются в хищении 300 миллионов рублей. Эти деньги, считает следствие, были перечислены «дочкой» «Роснефти» подконтрольной подозреваемым фирме по подложным документам о задолженности.

Сколько человек были задержаны, в сообщении МВД не уточняется. Их имена не называются. Когда они были арестованы, также не сообщается.

Обыски в рамках дела были проведены в Московском регионе, в Ростовской и Тюменской областях и в Красноярском крае.