«Аэрофлот» уволил сотрудника за дрифт на погрузчике рядом с самолетом в Шереметьево
Авиакомпания «Аэрофлот» уволила сотрудника, который выполнял опасные маневры на погрузчике рядом с самолетом в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РБК.
Сотрудник, имя которого не сообщается, был уволен по результатам внутреннего расследования.
В авиакомпании поблагодарили пассажиров «за бдительность и внимание к работе наземных служб».
Видеосъемку того, как в Шереметьево погрузчик ездит по заснеженному полю рядом с самолетом и другими машинами, периодически уходя в занос и кружась на месте, опубликовал 28 ноября депутат Госдумы Максим Иванов. В пресс-службе аэропорта заявили, что за рулем машины сидел не сотрудник Шереметьево.