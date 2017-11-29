«Аэрофлот» уволил сотрудника за дрифт на погрузчике рядом с самолетом в Шереметьево

Авиакомпания «Аэрофлот» уволила сотрудника, который выполнял опасные маневры на погрузчике рядом с самолетом в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РБК.

Сотрудник, имя которого не сообщается, был уволен по результатам внутреннего расследования.