«Аэрофлот» уволил сотрудника за дрифт на погрузчике рядом с самолетом в Шереметьево

РБК
16:17, 29 ноября 2017
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Авиакомпания «Аэрофлот» уволила сотрудника, который выполнял опасные маневры на погрузчике рядом с самолетом в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РБК.

Сотрудник, имя которого не сообщается, был уволен по результатам внутреннего расследования.

В авиакомпании поблагодарили пассажиров «за бдительность и внимание к работе наземных служб».

РБК
Видеосъемку того, как в Шереметьево погрузчик ездит по заснеженному полю рядом с самолетом и другими машинами, периодически уходя в занос и кружась на месте, опубликовал 28 ноября депутат Госдумы Максим Иванов. В пресс-службе аэропорта заявили, что за рулем машины сидел не сотрудник Шереметьево.
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