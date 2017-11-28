Сына умершего короля Саудовской Аравии выпустили из-под ареста

Саудовский принц Митеб бин Абдалла освобожден после более чем трех недель содержания под стражей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на члена королевской семьи.

Агентство не уточняет, на каких условиях освободили принца. Официально о его освобождении объявлено не было.