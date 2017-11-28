Сына умершего короля Саудовской Аравии выпустили из-под ареста
Саудовский принц Митеб бин Абдалла освобожден после более чем трех недель содержания под стражей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на члена королевской семьи.
Агентство не уточняет, на каких условиях освободили принца. Официально о его освобождении объявлено не было.
Митеб бин Абдалла — один из 34 детей короля Саудовской Аравии Абдаллы ибн Абдул-Азиз аль-Сауда, умершего в 2015 году в возрасте 90 лет. С мая 2013 года Митеб бин Абдалла возглавлял министерство Национальной гвардии и был освобожден от должности в связи с арестом.
В начале ноября власти Саудовской Аравии обвинили в коррупции и арестовали принцев, действующих министров и чиновников — всего более 200 человек. Задержанные члены королевской семьи были помещены в отель Ritz-Carlton в Эр-Рияде, из которого специально для этого выселили всех постояльцев.
В конце ноября большинство арестованных согласились на предложенную властями сделку, в рамках которой они должны передать государству часть своих активов. По оценке наследного принца Мухаммада бин Салмана, в бюджет Саудовской Аравии поступят около 100 миллиардов долларов.
31-летний Мухаммад бин Салман был назначен наследным принцем Саудовской Аравии летом 2017 года вместо Мухаммеда бин Наифа. По мнению политологов, смена наследного принца свидетельствовала о намерении короля Саудовской Аравии провести в стране масштабные реформы.