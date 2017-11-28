Суд отменил решение о высылке нацбола, пытавшегося поджечь памятник Ельцину
Свердловский областной суд отменил решение о выдворении из России активиста «Другой России» Игоря Щуки, которого задержали за попытку поджечь памятник Борису Ельцину в Екатеринбурге.
Как сообщает «Медиазона», активист предоставил суду документы о временной регистрации в Москве.
По словам активистки Ольги Шалиной, после этого Щуку освободили из Центра временного содержания иностранных граждан, но сразу задержали снова. В полиции с него взяли обязательство о явке и отпустили.
Сейчас Щука планирует выехать в Москву, где он обязан находиться по месту регистрации.
Активист «Другой России», уроженец Белоруссии Игорь Щука был задержан 7 ноября около памятника Борису Ельцину у «Ельцин-центра» в Екатеринбурге — как утверждается, при попытке поджечь монумент. 10 ноября суд постановил выдворить его из России за нарушение режима пребывания в стране.
Щука считает, пишет «Медиазона», что в Белоруссии против него может быть возбуждено уголовное дело из-за поездок в Донбасс.