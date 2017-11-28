Суд отменил решение о высылке нацбола, пытавшегося поджечь памятник Ельцину

Свердловский областной суд отменил решение о выдворении из России активиста «Другой России» Игоря Щуки, которого задержали за попытку поджечь памятник Борису Ельцину в Екатеринбурге.

Как сообщает «Медиазона», активист предоставил суду документы о временной регистрации в Москве.

По словам активистки Ольги Шалиной, после этого Щуку освободили из Центра временного содержания иностранных граждан, но сразу задержали снова. В полиции с него взяли обязательство о явке и отпустили.