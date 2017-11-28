Суд отказался в пятый раз вызывать Сечина на рассмотрение дела Улюкаева

Суд отказался вызвать главу «Роснефти» Игоря Сечина для дачи показаний по делу бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, обвиняемого в вымогательстве взятки. Направить Сечину очередную повестку суд просила сторона защиты.

На предыдущем заседании суда, 27 ноября, адвокаты Сечина заявляли, что не будут больше пытаться вызвать главу «Роснефти» для дачи показаний.

Ранее Сечину четыре раза направляли повестку, однако глава «Роснефти» на заседание суда так и не явился, сославшись на рабочий график.

Письменные показания Сечина в суде зачитывать не стали, так как против этого выступила защита.

«Судебное следствие завершено. Суд приступает к судебным прениям», — сказала судья Лариса Семенова.

4 декабря обвинение намерено объявить, какое наказание просит для Улюкаева.