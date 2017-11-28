На Сахалине начальника полиции задержали за применение насилия к несовершеннолетнему на допросе

Обновление. Следственный комитет подтвердил возбуждение уголовного дела против начальника полиции и старшего оперуполномоченного за избиение двух подозреваемых в краже и угоне автомобиля. Начальник полиции арестован.

Замначальника ОМВД по Тымовскому городскому округу Сахалина задержан по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает агентство Sakh.com.

По информации агентства, сотрудник, являющийся начальником полиции, подозревается в применении насилия к несовершеннолетнему, которого ранее задержали за кражу. Уголовное дело против полицейского, как утверждается, было возбуждено после повторной проверки службы собственной безопасности МВД.

Когда именно произошло задержание несовершеннолетнего и его предполагаемого подельника, не сообщается. Был ли сотрудник полиции, против которого возбуждено дело, арестован, неизвестно.

В Следственном комитете и управлении МВД по Сахалинской области никак не прокомментировали информацию о задержании начальника полиции.