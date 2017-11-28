Правительство назвало дискриминацией запрет на продажу сигарет в небольших магазинах
Правительство сочло инициативу Минздрава запретить продажу табачной продукции в торговых объектах общей площадью менее 50 кв. м «дискриминационной». Об этом говорится заключении экспертного совета при правительстве на антитабачную концепцию Минздрава.
«Установление минимального допустимого размера торговых объектов создаст условия для дискриминации среднего и малого предпринимательства по сравнению с крупными», — пишут авторы заключения, копия которого есть в распоряжении РБК.
Кроме того, такой запрет, по мнению экспертов, приведет к сокращению количества рабочих мест, уменьшению поступлений в местные бюджеты, а также росту нелегальной торговли, «так как небольшие магазины могут продолжать продавать табачные изделия незаконно».
Также члены экспертного совета раскритиковали и ряд других предложений, содержащихся в антитабачной концепции Минздрава. В частности, они призвали не лишать фильмы со сценами курения поддержки из бюджета, назвав подобную идею Минздрава «крайне спорной».
Не нашла поддержки и идея одинакового законодательного регулирования рынка электронных сигарет и обычных. Такая мера, цитирует ТАСС заключение экспертного совета, «помешает развитию новых технологий, снижающих вред от табака для курильщиков».
Указав на необходимость скорректировать отдельные положения, в целом экспертный совет антитабачную концепцию поддержал.
«Такая дискриминация противоречит принципам российского антимонопольного законодательства и может привести к тому, что небольшие розничные торговые точки будут вытеснены с рынка крупными розничными сетями, которые занимают более прочную позицию на рынке», — подчеркнули они.