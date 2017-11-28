Минфин: Россия потратила из резервных фондов в два раза меньше, чем планировалось

Россия в 2017 году потратила из суверенных фондов около 1 триллиона рублей, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Это почти в два раза меньше, чем планировалось.

«Мы должны были потратить 1,8 триллиона рублей из резерва в этом году, а будет около 1 триллиона рублей», — заявил министр на форуме Финансового университета при правительстве РФ.