Дмитрия Хворостовского посмертно номинировали на «Грэмми»
Запись поэмы Георгия Свиридова «Отчалившая Русь» в исполнении Дмитрия Хворостовского, который умер 22 ноября, попала в число претендентов на премию «Грэмми» в номинации «Лучший классический сольный вокальный альбом».
Запись была сделана Хворостовским вместе с дирижером Константином Орбеляном и Санкт-Петербургским государственным симфоническим оркестром.
При жизни Хворостовского трижды номинировали на «Грэмми» — в 1992-м, 1994-м и 2008 году. Во всех случаях награда доставалась другим номинантам.
Среди претендентов в номинации «Лучшая запись оперы есть запись оперы Николая Римского-Корсакова «Золотой Петушок», сделанная оркестром и хором Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.
Дмитрий Хворостовский, один из самых известных оперных певцов в мире, умер 22 ноября в возрасте 55 лет. У него была опухоль мозга.
Церемония вручения премии «Грэмми» 2018 года пройдет 28 января в Нью-Йорке. В главной номинации «Запись года» представлены песни «Redbone» Childish Gambino, ремикс на «Despacito» Луиса Фонси и Дэдди Янки с участием Джастина Бибера, «The Story Of O.J.» Jay-Z, «Humble» Кендрика Ламара и «24K Magic» Бруно Марса.