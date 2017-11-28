Дмитрия Хворостовского посмертно номинировали на «Грэмми»

Запись поэмы Георгия Свиридова «Отчалившая Русь» в исполнении Дмитрия Хворостовского, который умер 22 ноября, попала в число претендентов на премию «Грэмми» в номинации «Лучший классический сольный вокальный альбом».

Запись была сделана Хворостовским вместе с дирижером Константином Орбеляном и Санкт-Петербургским государственным симфоническим оркестром.

При жизни Хворостовского трижды номинировали на «Грэмми» — в 1992-м, 1994-м и 2008 году. Во всех случаях награда доставалась другим номинантам.

Среди претендентов в номинации «Лучшая запись оперы есть запись оперы Николая Римского-Корсакова «Золотой Петушок», сделанная оркестром и хором Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.