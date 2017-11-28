Адвокат Улюкаева: суд не сможет ссылаться на показания Сечина при вынесении приговора

Интерфакс
20:06, 28 ноября 2017
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Адвокат Алексея Улюкаева Дариджан Квеидзе заявила, что при вынесении приговора суд не сможет ссылаться на показания главы «Роснефти» Игоря Сечина, данные во время следствия.

«В суд он не пришел, а его письменные показания не исследовались в ходе судебного разбирательства», — цитирует Квеидзе «Интерфакс».

28 ноября суд отказался в пятый раз вызвать Игоря Сечина. Показания главы «Роснефти» суд решил не зачитывать, поскольку против этого возражала защита Улюкаева.

Из представленных в суде и попавших в СМИ материалов по делу Улюкаева следует, что только Игорь Сечин мог слышать, как министр экономического развития требует от него два миллиона долларов.

Согласно закону в приговоре суд может ссылаться только на те представленные сторонами доказательства и материалы дела, которые были исследованы в ходе судебного следствия.

Интерфакс
Бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева обвиняют в вымогательстве у Игоря Сечина взятки в два миллиона долларов. Такую сумму, по версии следствия, он требовал за подготовку положительного заключения на сделку по покупке «Роснефтью» акций «Башнефти».
Улюкаев свою вину категорически отрицает. Он обвиняет Сечина и бывшего главу службы безопасности «Роснефти», генерала ФСБ Олега Феоктистова в провокации.

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