Адвокат Улюкаева: суд не сможет ссылаться на показания Сечина при вынесении приговора
Адвокат Алексея Улюкаева Дариджан Квеидзе заявила, что при вынесении приговора суд не сможет ссылаться на показания главы «Роснефти» Игоря Сечина, данные во время следствия.
«В суд он не пришел, а его письменные показания не исследовались в ходе судебного разбирательства», — цитирует Квеидзе «Интерфакс».
28 ноября суд отказался в пятый раз вызвать Игоря Сечина. Показания главы «Роснефти» суд решил не зачитывать, поскольку против этого возражала защита Улюкаева.
Из представленных в суде и попавших в СМИ материалов по делу Улюкаева следует, что только Игорь Сечин мог слышать, как министр экономического развития требует от него два миллиона долларов.
Согласно закону в приговоре суд может ссылаться только на те представленные сторонами доказательства и материалы дела, которые были исследованы в ходе судебного следствия.