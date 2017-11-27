В автосервисе на Кутузовском проезде в Москве сгорели пять внедорожников Mercedes Gelandewagen G500, сообщили в ГУ МВД по Москве.

Пожар начался в воскресенье около 23:00 мск. Площадь возгорания составляла около 500 квадратных метров. Из автосервиса были эвакуированы 10 человек. Ликвидировать пожар удалось спустя почти 1,5 часа.

По предварительным данным, сообщили источники агентства в экстренных службах города, причиной пожара был поджог.

Сумма ущерба устанавливается. Какого года выпуска сгоревшие Mercedes Gelandewagen G500, пока неизвестно. Цена нового такого автомобиля у официальных дилеров в Москве начинается от 9,1 миллиона рублей.