Телефонные террористы сообщили о бомбах в Центральном детском магазине и Сретенском храме на Лубянке

Из-за сообщения о взрывном устройстве из Центрального детского магазина, расположенного на Лубянской площади в Москве, эвакуированы около 700 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных служба города.

Также полиция получила анонимное сообщение о бомбе в Сретенском храме на территории одноименного монастыря на улице Большая Лубянка.

В Сретенском монастыре в здании семинарии в понедельник, 27 ноября, проходит конференция «Дело об убийстве царской семьи: новые экспертизы и материалы. Дискуссия», в которой принимает участие глава РПЦ патриарх Кирилл.

Несмотря на сообщение о бомбе, сообщил корреспондент РИА Новости с места события, конференция проходит в обычном режиме.