Телефонные террористы сообщили о бомбах в Центральном детском магазине и Сретенском храме на Лубянке
Из-за сообщения о взрывном устройстве из Центрального детского магазина, расположенного на Лубянской площади в Москве, эвакуированы около 700 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных служба города.
Также полиция получила анонимное сообщение о бомбе в Сретенском храме на территории одноименного монастыря на улице Большая Лубянка.
В Сретенском монастыре в здании семинарии в понедельник, 27 ноября, проходит конференция «Дело об убийстве царской семьи: новые экспертизы и материалы. Дискуссия», в которой принимает участие глава РПЦ патриарх Кирилл.
Несмотря на сообщение о бомбе, сообщил корреспондент РИА Новости с места события, конференция проходит в обычном режиме.
С начала сентября в России в 186 городах из-за сообщений о якобы заложенных бомбах были эвакуированы почти 2,5 миллиона человек (некоторые объекты были «заминированы» несколько раз). Ни одно из сообщений о заложенном взрывном устройстве не подтвердилось.
В начале октября ФСБ объявила, что организаторы волны сообщений о минированиях зданий по всей России установлены. По данным спецслужбы, речь идет о четырех россиянах, находящихся за рубежом. Имена подозреваемых и другие подробности ФСБ раскрывать не стала. О задержанных не сообщалось.