Следователь МВД уволен после пропажи 50 миллионов рублей, изъятых во время обыска
Следователя по особо важным делам следственного департамента МВД Антона Ходько уволили после исчезновения 50 миллионов рублей наличными, изъятых во время обыска по одному из дел о хищениях в Спецстрое России.
По данным источников РБК, по факту пропажи наличных, которые были вещественными доказательствами, СК в ноябре возбудил уголовное дело. по ч. 4 ст. 158 УК (кража в особо крупном размере).
Ходько был допрошен по этому делу, рассказали собеседники издания. По их словам, следователь «должен был сдать деньги в финансово-экономический департамент МВД, но не сдал, и они хранились у него в кабинете». Когда летом 2016 года, рассказали они, следователь, уходя в отпуск, передал дело коллеге, изъятые наличные в нем уже не упоминались.
Пропавшие 50 миллионов рублей были изъяты во время обыска у Кадыра Караханова — исполнительного директора ПАО «Промспецстрой Групп» — летом 2016 года, рассказал РБК адвокат Владимир Старинский.
Караханова обвиняют в мошенничестве и даче взяток бывшим заместителям руководителя Спецстроя Александру Бурякову и Александру Загорулько.
По словам адвоката Караханова, из дела пропали не только сами деньги, но и протоколы их изъятия из банковской ячейки.
В пресс-службе МВД факт увольнения Ходько подтвердили, не став сообщать подробности.
«Указанный сотрудник следственного департамента МВД России уволен со службы в органах внутренних дел», — сообщили в пресс-службе, не уточнив причину и дату увольнения.