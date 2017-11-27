Митинги на Марсовом поле в Петербурге запретили по жалобам НКО, которые связаны с мэрией

Команда 29
13:18, 27 ноября 2017
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Поводом для исключения Марсова поля из перечня «гайд-парков» Санкт-Петербурга стали жалобы некоммерческих организаций, которые получают финансирование от городской администрации. Об этом говорится в расследовании «Команды 29».

Ранее стало известно, что в мэрию Санкт-Петербурга с жалобой на статус Марсова поля обратились 29 различных организаций. Они указывали, что поле — это место захоронения жертв революций 1917 года.

Восемь из этих организаций, как выяснила «Команда 29», либо получают финансирование или подряды от городских властей, либо были созданы при участии муниципалитетов. Пожаловавшееся на статус Марсова поля «Диабетическое общество «Диамир»» было исключено из реестра юрлиц в 2001 году.

Механизм организации подобного «шквала обращений он описывает так: интересант (в случае с Марсовым полем, по словам собеседника Команды 29, заказ исходил от внутриполитического блока петербургской администрации) дает соответствующую команду районным администрациям и комитетам, те, в свою очередь, передают просьбу «поддержать инициативу» общественным организациям, с которыми контактируют и которым выделяют финансирование.

Команда 29
Марсово поле лишилось статуса «гайд-парка» в августе 2017 года. В качество повода в Смольном назвали массовые обращения граждан с жалобами на «митинги на братской могиле».
Остальные «гайд-парки» Санкт-Петербурга расположены, в отличие от Марсова поля, на окраинах города.

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