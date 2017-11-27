Митинги на Марсовом поле в Петербурге запретили по жалобам НКО, которые связаны с мэрией

Поводом для исключения Марсова поля из перечня Санкт-Петербурга стали жалобы некоммерческих организаций, которые получают финансирование от городской администрации. Об этом говорится в расследовании «Команды 29».

Ранее стало известно, что в мэрию Санкт-Петербурга с жалобой на статус Марсова поля обратились 29 различных организаций. Они указывали, что поле — это место захоронения жертв революций 1917 года.

Восемь из этих организаций, как выяснила «Команда 29», либо получают финансирование или подряды от городских властей, либо были созданы при участии муниципалитетов. Пожаловавшееся на статус Марсова поля «Диабетическое общество «Диамир»» было исключено из реестра юрлиц в 2001 году.