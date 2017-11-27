Из-за пожара на Большой Дмитровке в центре Москвы эвакуированы 350 человек

Из-за пожара, возникшего в офисном здании на Большой Дмитровке, эвакуированы 350 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах города.

Пожар, рассказали собеседники агентства, произошел в электрощитовой в здании по адресу: улица Большая Дмитровка, дом 31, строение 1. Площадь возгорания составляла около трех квадратных метров.

В свою очередь агентство «Москва» со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщает, что пожар произошел в доме 32 по Большой Дмитровке.

Из-за пожара, сообщили в ЦОДД, движение по Большой Дмитровке от Козицкого переулка до Страстного бульвара полностью перекрыто. Движение на прилегающих к перекрытому участку улицах, предупредили в ЦОДД, может быть затруднено.