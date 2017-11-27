«Год назад не было, сейчас есть». Улюкаев пришел на заседание суда в куртке

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что теперь ходит в куртке, хотя год назад перед задержанием рассказывал главе «Роснефти» Игорю Сечину, как обходится без нее. В куртке Улюкаев впервые появился на заседании суда по своему делу 27 ноября.

Улюкаев изменил своим привычкам и теперь перемещается на короткие расстояние в курточке. «Год назад не было, сейчас есть», - пояснил бывший министр. pic.twitter.com/f9xm5RH2EW — Sergey Goryashko (@seriozha_s) November 27, 2017

На вопрос журналистов, почему он теперь ходит в куртке, Улюкаев заметил: «Год назад не было, сейчас есть».

27 ноября, как ожидается, в суде зачитают показания Сечина, который неоднократно не являлся на заседание по повестке, ссылаясь на занятость. Адвокат Сечина снова напомнил, что у его клиента до конца года плотный график, сейчас он находится в командировке в Риме.