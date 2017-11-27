«Год назад не было, сейчас есть». Улюкаев пришел на заседание суда в куртке

Meduza
08:17, 27 ноября 2017
Надежный источник

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что теперь ходит в куртке, хотя год назад перед задержанием рассказывал главе «Роснефти» Игорю Сечину, как обходится без нее. В куртке Улюкаев впервые появился на заседании суда по своему делу 27 ноября.

На вопрос журналистов, почему он теперь ходит в куртке, Улюкаев заметил: «Год назад не было, сейчас есть».

27 ноября, как ожидается, в суде зачитают показания Сечина, который неоднократно не являлся на заседание по повестке, ссылаясь на занятость. Адвокат Сечина снова напомнил, что у его клиента до конца года плотный график, сейчас он находится в командировке в Риме.

Вопрос о куртке Сечин поднял, когда Улюкаев приехал к нему в офис «Роснефти» 14 ноября 2016 года. Тогда на замечание Сечина, что из-за холодной погоды стоит надеть куртку, Улюкаев ответил: «Не надо, не надо».
Улюкаева обвиняют в получении 2 миллионов долларов в виде взятки от Сечина за покровительство в совершении сделки по покупке «Башнефти».

Дело Алексея Улюкаева

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме