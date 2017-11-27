Директору РАМТа Софье Апфельбаум смягчили условия домашнего ареста. Суд разрешил ей прогулки

Защита Апфельбаум настаивала на том, чтобы ее отпустили под залог в миллион рублей.

Суд признал сам арест законным, но разрешил Апфельбаум ежедневные прогулки с 12:00 до 14:00.

Московский городской суд изменил условия домашнего ареста директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум, которая проходит по делу о хищениях в «Седьмой студии».

Апфельбаум арестовали до 26 декабря. Следователи на суде заявили, что после первых обысков по делу «Седьмой студии» она связывалась с обвиняемыми.

По версии следствия, директор РАМТ «фактически сообщила», что хищение средств, выделенных «Седьмой студии», является халатностью с ее стороны. Апфельбаум, как и другим фигурантам дела, предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Под домашним арестом по делу «Седьмой студии» также находится создатель этой театральной компании, режиссер Кирилл Серебренников. Всего, по версии следствия, руководство компании похитило более 60 миллионов рублей бюджетных средств.