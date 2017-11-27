Адвокаты Улюкаева отказались снова вызывать Сечина в суд

Адвокаты бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, обвиняемого в вымогательстве взятки, отказались вызывать в суд для дачи показаний главу «Роснефти» Игоря Сечина.

Адвокаты Алексея Улюкаева четыре раза просили суд вызвать главу «Роснефти» Игоря Сечина для дачи показания. Сечин в суд так и не явился, сославшись на рабочий график. Глава «Роснефти» заявил, что уже отразил свою позицию по делу Улюкаева в письменных показаниях и публичных выступлениях.

Бывшего главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева обвиняют в вымогательстве у Игоря Сечина взятки в два миллиона долларов за подготовку положительного заключения на сделку по покупке «Роснефтью» акций «Башнефти». Улюкаев свою вину категорически отрицает.