Адвокаты Улюкаева отказались снова вызывать Сечина в суд
Адвокаты бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, обвиняемого в вымогательстве взятки, отказались вызывать в суд для дачи показаний главу «Роснефти» Игоря Сечина.
Таким образом, обе стороны закончили представление основных доказательств по делу.
Следующее заседание суда назначено на 28 ноября.
Адвокаты Алексея Улюкаева четыре раза просили суд вызвать главу «Роснефти» Игоря Сечина для дачи показания. Сечин в суд так и не явился, сославшись на рабочий график. Глава «Роснефти» заявил, что уже отразил свою позицию по делу Улюкаева в письменных показаниях и публичных выступлениях.
Бывшего главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева обвиняют в вымогательстве у Игоря Сечина взятки в два миллиона долларов за подготовку положительного заключения на сделку по покупке «Роснефтью» акций «Башнефти». Улюкаев свою вину категорически отрицает.