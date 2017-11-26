Сергей Ковалев нокаутировал украинского боксера и вернул себе титул чемпиона по версии WBO

Р-Спорт
07:09, 26 ноября 2017
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Российский боксер Сергей Ковалев одержал победу над украинцем Вячеславом Шабранским и вернул себе титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.

Бой проходил в Нью-Йорке. Ковалев выиграл техническим нокаутом во втором раунде. Шабранский трижды за время боя побывал в нокдауне.

Сергей Ковалёв vs Вячеслав Шабранский / Sergey Kovalev vs Vyacheslav Shabranskyy / 26.11.2017
Единоборства
Сергей Ковалев лишился титула чемпиона мира по версии WBO в 2016 году, когда уступил американцу Андре Уорду. Бой-реванш, состоявшийся в июне 2017 года, российский боксер также проиграл. Других поражений в профессиональной карьере Ковалева не было. На его счету 31 победа.
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