Сергей Ковалев нокаутировал украинского боксера и вернул себе титул чемпиона по версии WBO
Российский боксер Сергей Ковалев одержал победу над украинцем Вячеславом Шабранским и вернул себе титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.
Бой проходил в Нью-Йорке. Ковалев выиграл техническим нокаутом во втором раунде. Шабранский трижды за время боя побывал в нокдауне.
Сергей Ковалев лишился титула чемпиона мира по версии WBO в 2016 году, когда уступил американцу Андре Уорду. Бой-реванш, состоявшийся в июне 2017 года, российский боксер также проиграл. Других поражений в профессиональной карьере Ковалева не было. На его счету 31 победа.