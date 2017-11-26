Сергей Ковалев нокаутировал украинского боксера и вернул себе титул чемпиона по версии WBO

Российский боксер Сергей Ковалев одержал победу над украинцем Вячеславом Шабранским и вернул себе титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.

Бой проходил в Нью-Йорке. Ковалев выиграл техническим нокаутом во втором раунде. Шабранский трижды за время боя побывал в нокдауне.