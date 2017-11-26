Два члена экипажа пропавшей аргентинской подлодки сошли на берег за несколько дней до ее исчезновения

Два члена экипажа пропавшей аргентинской подлодки «Сан-Хуан» Умберто Вилте и Адриан Ротлисбергер по разным причинам сошли на берег перед отплытием субмарины из порта в городе Ушуайя. Об этом сообщает аргентинское издание Clarin.

Умберто Вилте сошел с подлодки из-за известия о болезни матери. Командир субмарины не только освободил его от рейса, но и оплатил дорогу в провинцию Жужуй, где живет мать Вилте.

Другой член экипажа «Сан-Хуан» Адриан Ротлисбергер попросил освободить его от рейса, поскольку ему надо было собрать документы для покупки дома. Он сошел на берег прямо перед отплытием подлодки, сообщила его мать. Его место занял другой служащий ВМС, пишет ТАСС со ссылкой на представителя ВМС Аргентины Энрике Балби.

Вилте и Ротлисбергер по ошибке попали в список пропавших членов экипажа «Сан-Хуан», которые ВМС распространили вскоре после ее исчезновения. Оба сейчас находятся на военно-морской базе в Мар-дель-Плата.