В Батуми при пожаре в пятизвездочном отеле погибли 11 человек

РИА Новости
06:57, 25 ноября 2017

В грузинском городе Батуми в результате пожара в пятизвездочном отеле Leogrand погибли 11 человек и 21 пострадал.

Около ста человек были эвакуированы из гостиницы.

Пожар произошел вечером 24 ноября. По предварительным данным, его причиной мог стать перегрев электропроводки в спа-салоне.

В отеле в момент случившегося находились участницы конкурса «Мисс Грузия», никто из них не пострадал.

По словам министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии, в отеле выявлены нарушения норм противопожарной безопасности — в частности, отсутствие пожарной лестницы.

«Был задымлен единственный коридор, лестница, и люди были блокированы на седьмом этаже. Хочу поблагодарить спасателей, так как благодаря их смелым действиям мы смогли снять людей с седьмого этажа. Также хочу поблагодарить порт Батуми за технику, которая помогла нам спасти людей», — заявил он.

Несколько месяцев назад агентство туризма Аджарии оштрафовало гостиницу «Лео Гранд» за отсутствие противопожарной системы.

РИА Новости
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