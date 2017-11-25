Лионель Месси подписал новый контракт с «Барселоной». Теперь его нельзя купить менее чем за 700 миллионов евро

Аргентинский футболист Лионель Месси подписал новый контракт с клубом «Барселона». Соглашение рассчитано до 2021 года. Сумма отступных (деньги, которые должна получить «Барселона» от другой команды, если Месси захочет в нее перейти) увеличилась в контракте почти в три раза — с 250 до 700 миллионов евро.

«Барселона» вела переговоры о новом контракте с Месси больше года. В 2016 году сообщалось, что команда готова предложить аргентинцу «вечный» контракт — до окончания его карьеры. При этом интерес к Месси проявлял «Манчестер Сити» — по слухам, аргентинец, всю карьеру игравший в «Барселоне», раздумывал о переезде в Англию.